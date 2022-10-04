Eskişehir yerel haberi | Eskişehir'de adli raporların düzenlenmesine ilişkin toplantı yapıldı

Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir Adliyesi tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların adli sürecinde önemli delil niteliği taşıyan adli raporların; ceza hukukuna uygun, eksiksiz ve daha sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Eskişehir Adliyesi tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların adli sürecinde önemli delil niteliği taşıyan adli raporların; ceza hukukuna uygun, eksiksiz ve daha sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

T Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, adli vakaların raporlanmasında yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Ayrıca Doç. Dr. Adnan Çelikel, adli raporlar ile ilgili hazırladığı çalışmayı sundu.

"İlk bulgular altın kıymetinde"

Sunumun ardından söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, sağlığın hukuki boyutunun olduğu gibi hukukun da sağlıkla ilgili yönlerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Adli tıp birçok disiplinin bir arada çalıştığı ve gelişen bir alan. Ülkemizde de eserleri ve çalışmalarıyla adaletin tecellisinde önemli emekleri bulunan çok değerli adli tıpçılarımız var. Eskişehirimizde de çok ciddi bir adli tıp potansiyeli olduğunu görüyoruz. Hastanelerimizde yetkinliklerini ispatlamış adli tıp uzmanlarımız var. Bizim burada toplanmamızın amacı adli tıp ile ilgili uygulamalarda uygulama birliğini sağlamak, aynı zamanda adli tıp uygulamaları ile ilgili adli raporların sunumda anlatılan standartlarda yazılmasını sağlamak. Sağlıkta nasıl ki ilk müdahale çok önemli ise soruşturma aşamasında da ilk tespitler oldukça önemlidir. Bu nedenle soruşturmalara konu kişilerin ilk muayene bulguları bizler için altın kıymetindedir. İlk muayenenin usulüne uygun yapılması, bulguların doğru bir şekilde kaydedilmiş olması bizlerin adli süreçlerde alacağı kararları, uygulayacağımız tedbirleri doğrudan etkilemektedir" dedi.

Sunumun ardından Başsavcı Yeldan, Başsavcı Vekili Gökalp ve Savcı Taşkoparan, sağlık görevlileri ve kolluk kuvvetleri yetkilileri ile konuyla alakalı istişarelerde bulundu.

Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Gökalp, Cumhuriyet Savcısı Özkan Levent Taşkoparan, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Karagülle, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile birlikte çok sayıda adli tıp uzmanı ve hekim katıldı. - ESKİŞEHİR