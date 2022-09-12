Eskişehir yerel haberi: Doğaseverlerin rotası olan Sason Han Deresi kanyonu ziyaretçilerini mest etti

Eskişehir haberine göre Doğaseverlerin rotası olan Sason Han Deresi kanyonu ziyaretçilerini mest etti Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Han Deresi kanyonunda ilk defa yürüyüş düzenleyen 105 doğasever dağcı, kanyonun güzelliklerine hayran kaldı.

Doğaseverlerin rotası olan Sason Han Deresi kanyonu ziyaretçilerini mest etti

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Han Deresi kanyonunda ilk defa yürüyüş düzenleyen 105 doğasever dağcı, kanyonun güzelliklerine hayran kaldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları organizasyonuyla bölgenin çeşitli illerinden gelen 105 doğasever Sason ilçesinde bulunan Han Deresi Bağazkapı mevkiinde bulunan kanyonda 4 saatlik parkur yürüyüşü düzenledi.

Yaklaşık 250 metre yüksekliğinde ve 2 kilometre uzunluğundaki kanyona giren 105 doğa sever, yer yer 3 metre derinliğe ulaşan göletleri, engebeli yolları ve büyük kayalıkları aşarak 4 saatlik bir yürüyüşün ardından kanyonda yürüyüş yaparak gördükleri güzellikleri fotoğrafladı.

Dünya güzeli bir kanyonda yürüyüş yaptıklarını belirten yürüyüşe katılan doğa sevenlerden Prof. Dr. Adnan Ceviz, "Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü olarak Sason Han Deresi kanyonunda uzun, zorlu ama çok güzel bir turu bitirmiş bulunmaktayız. Yürüyüşe katılan herkes ile birlikte yürüyüşü sağ salim bitirdik. Dünya güzeli bir kanyon, Türkiye ve hatta dünyada doğayı seven herkesin buraya gelerek bu kanyonu gezmesini tavsiye ediyorum" dedi.

"Zorlu ve çok güzel bir kanyonu bitirdik"

105 doğasever ile birlikte girdikleri kanyona hayran kaldıklarını belirten Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü yönetim kurulu üyesi Eray Karahan, eğlenceli ve çok zorlu bir kanyonu bitirdiklerini dile getirerek kanyonun turizme açılması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Karahan, "105 sporcumuz ile birlikte Han Deresi kanyonunu gezdik. Zorlu bir kanyon ama harika bir güzelliğe sahipti. 105 sporcumuzun tamamı kanyonu kazasız bitirebildi. Bu kanyonda patikaların yapılmasını ve işaretlenmesini istiyoruz. Patikalar yapılırsa dünya harikası bir yer turizme açılabilir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yüzmeye elverişli hiç girilmemiş harika bir kanyonu bitirdik"

Keyifli ve zorlu bir kanyonu bitirdiklerini aktaran Ferda Ergün, yüzme yerleri olan çok zorlu ve keyifli bir kanyon yürüdüklerini söyledi. Ergün, "Güzel bir han Dere kanyonu yürüyüşü düzenledik. Keyifli geçti. Baya zorlu oldu. Farklı bir yerleşkeyi tanımış olduk. Bol suyu olması eğlenceliydi. Hiç girilmemiş bir kanyon, çok eğlenceli ve keyifli geçti. Umarım bir kes daha girmek nasip olur" ifadelerinde bulundu.