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Eskişehir yerel: Eskişehir Büyükşehir'in Yapay Plajı, 11 Eylül'de Sezona Veda Ediyor

Yerel Haberler

Eskişehir yerel: Eskişehir Büyükşehir'in Yapay Plajı, 11 Eylül'de Sezona Veda Ediyor

Eskişehir haberi... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 2022 yaz sezonunu 11 Eylül’de kapatacak. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği plaj, hafta sonu bu sezonun son misafirlerini ağırlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 2022 yaz sezonunu 11 Eylül'de kapatacak. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği plaj, hafta sonu bu sezonun son misafirlerini ağırlayacak.

Kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve binlerce turist ağırlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yapay plajı, bu yaz döneminde de ilgi odağı oldu.

Türkiye'de, denizi olmayan ancak yapay plajı ile ilk olan Eskişehir'de vatandaşlar, sıcak havanın tadını 3 Haziran itibariyle Kentpark'ta çıkarmaya başlamıştı.

Olimpik havuzları da bulunan 350 metre uzunluğundaki yapay plaj, 11 Eylül Pazar günü misafirlerini ağırlayarak 2022 sezonuna veda edecek. Plaj içerisinde bulunan olimpik havuz ise 1 hafta sonra 18 Eylül'de sezonu tamamlayacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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