Eskişehir yerel: Eskişehir Büyükşehir'den Gençleri Kitap Okumayı Özendiren Atölye

Eskişehir habere göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, ''Başucu Kitabım'' atölyesi ile en çok okunan ve sevilen kitapların içerikleri katılımcı gençlerle paylaşıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, "Başucu Kitabım" atölyesi ile en çok okunan ve sevilen kitapların içerikleri katılımcı gençlerle paylaşıldı.

Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'nin gençlerin kişisel, eğitsel, kültüre ve sanatsal gelişimine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Başucu Kitabım" atölyesi, Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kitap okumayı teşvik eden ve en çok sevilen, en çok okunan başyapıtların paylaşıldığı atölye gençlerin büyük ilgisini çekti.

Yapılan atölyenin gençler tarafından çok beğenildiğini belirten Büyükşehir Osmangazi Gençlik merkezi yetkilileri, "Başucu Kitabım atölyesi, gençlere kitap okumayı özendirmek amacıyla hayatlarında yer edinmiş kitapların içeriklerini katılımcılarla paylaştığı bir atölye olarak düzenlendi. Katılımcılar yanında getirdiği kitabın tanıtımını ve kendilerinde uyandırmış olduğu izlenimi ifade ederek duygularını paylaştılar. Böylece katılımcıların kitap hakkındaki görüş alışverişi yapması sağlanarak sadece okudukları değil, okuyamadıkları kitaplar hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlandı. Başucu Kitabım dememizin sebebi gençlerin hayatlarında etkisi olan eserleri tekrar tekrar okumak isteklerinden dolayıdır" açıklaması yaptı.

Atölyeye katılan gençler, Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği etkinliklerin kendilerine önemli kazanımlar sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.