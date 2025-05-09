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Eskişehir ve Kütahya İçin Fırtına Uyarısı

Eskişehir ve Kütahya İçin Fırtına Uyarısı
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Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, 10 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir ve Kütahya'da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklediğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya illeri genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor. Yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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