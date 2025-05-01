Eskişehir ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge geneli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabahın erken saatlerden itibaren başlayan yağışların, akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Öte yandan Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından vatandaşlara; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyarıda bulunuldu. - ESKİŞEHİR