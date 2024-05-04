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Eskişehir Valisi Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'na davet etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'yla alakalı bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, Eskişehirlileri Yunus Emre'yi okumaya, anlamaya ve anma etkinliklerine katılmaya davet etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'yla alakalı bir mesaj yayımladı.

Eskişehirlileri, Yunus'u okumaya, anlamaya ve anma etkinliklerine katılmaya davet ettiğini mesajında belirten Vali Hüseyin Aksoy, Yunus Emre'yi kardeşlik, hoşgörülük ve Türkçeyi duru kullanmasıyla örnek gösterdi.

Vali Aksoy'un mesajının tamamı ise şöyle;

"Yunus Emre'yi yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bir dil ve gönül köprüsü, kardeşlik ve hoşgörü abidesi olarak tanıyor ve seviyoruz. Bu yüzden onun düşüncelerinin, insan sevgisinin doğru biçimde bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir.

Sevgi elçisi Yunus Emre tüm çağlara özgü bir çağrıda bulunmuştur:

"Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Çağlar üstü çağrısıyla kimseye kalmayan dünyada kalıcı bir kelime olan sevgi ile insanlık trajedisinin kaynağını teşhis etmiştir. Hakikatin ve hikmetin yolcusu Yunus, sevgi ve sevinci Allah'ın armağanı olarak görmüştür. Duru Türkçesi ile her kelimesi, vicdan ve zihinlere Allah, evren ve insanın bütüncül zincirinin birer halkası olarak tefekküre ve sevgiye davet etmiştir.

Yunus Emre'nin şiirleri sanat kaygısı taşımaksızın halkın ruhuna işleyen bir dille yazılmıştır. Yüzyıllardır büyük bir ilgiye mazhar olan Yunus Emre, kendi alanında aşılamamıştır. Sadece Anadolu insanının değil, Türkçe konuşan bütün halkların gönlünde yaşamaktadır. Herkesin Yunus'ta seveceği şiirler ve düşünceler bulması, onun büyüklüğünün bir delili olarak kabul edilmelidir.

Yunus, söyledikleriyle insanları yok olmayacak, tükenmeyecek değerlere sevk etmeye çalışmıştır. Yüzyıllar geçtikçe kıymeti daha iyi anlaşılan, milli tarihimizin abide şahsiyeti Yunus Emre'nin çok büyük değer taşıyan düşüncelerinden barış, mutluluk, sevgi ve hoşgörüye susamış olan günümüz insanının alacağı çok şey vardır. Bulabildikleriyle, biriktirdikleriyle herkesin kendince algıladığı Yunus'un daveti dinmeyecek, çağlarca çağlayana dönüşecektir.

Eskişehirlileri, Yunus'u okumaya, anlamaya ve anma etkinliklerimize katılmaya davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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