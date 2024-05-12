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Eskişehir Valisi Türk Dil Bayramı'yla İlgili Mesaj Yayımladı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Dil Bayramı'yla alakalı bir mesaj yayımladı. Dilin en önemli varlık olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, Türk Diline ve Türk Kültürü'ne önemli katkılar sunan herkesi yad etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Dil Bayramı'yla alakalı bir mesaj yayımladı.

Dilin en önemli varlık olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, Türk Diline ve Türk Kültürü'ne önemli katkılar sunan herkesi yad etti.

Vali Aksoy'un mesajının tamamı ise şöyle:

"Milletlerin tarih içinde oluşturdukları kültürel mirasları dil aracılığıyla biçimlenmekte, toplum için ortak anlam kazanarak geleceğe aktarılmaktadır. Dünyada konuşulan en eski ve köklü diller arasında yer alan Türkçe, bugün geniş bir coğrafyada yaygın biçimde kullanılmaktadır. 747 yıl önce, Karamanoğlu Mehmet Bey'in ünlü fermanı, Türkçe'nin gelişiminin önemli aşamalarından biri olarak tarihte yerini almıştır. Türkçe'nin günümüze ulaşmasında yadsınamaz rolü bulunan bu ferman, Anadolu'da dil birliğinin sağlanmasına ve Türkçe'nin kökleşmesine büyük katkı sağlamış, Türkçe'nin kullanılmasında özendirici olmuştur. En önemli varlıklarımızdan biri dilimizdir. Çağdaş bir kültür dili olan Türkçemizin, özüne zarar verilmeden değişen hayat şartlarına göre geliştirilmesi ve yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Türkçemizin karşılaştığı sorunların çözümünde, vatandaşlarımızın doğru Türkçe kullanımına özendirilmesi ve bu konuda eğitilmesi de büyük önem taşımaktadır. Türkçe'nin yaşayan bir dil olarak gelişimini sürdürmesi, milletimizin saygınlığını artıracağı gibi öz kimliğiyle evrensel kültüre katkıda bulunmasını da sağlayacaktır. Türk diline ve Türk kültürüne önemli katkılar sunan, emek veren herkesi şükranla yad ediyor, güzel Türkçemiz için çaba sarf eden tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Dilimizin doğru ve etkili kullanımı konusunda toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği inancıyla Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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