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Eskişehir Valisi Tercihim Eskişehir Platformu Tanıtım Toplantısı'nda Konuştu

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tercihim Eskişehir Platformu Tanıtım Toplantısı'nda üniversite adayı gençlere seslendi ve Eskişehir'in öğrenci dostu bir şehir olduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tercihim Eskişehir Platformu Tanıtım Toplantısı'nda bulundu.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ortak girişimiyle hayata geçen, Tercihim Eskişehir Platformu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Bugünlerde üniversite adayı gençlerimiz çok heyecanlılar. Stresli, zor bir sınav aşamasını başarıyla geçtiler ve karar aşamasına geldiler. Sınav aşaması zordu elbet, ama özellikle kararsızlar için tercih aşaması ondan çok daha zor. İşte bizler de bu zor süreci kolaylaştırmak, sorularınızı yanıtlamak, gelecek planlamanıza rehberlik etmek için "Tercihim Eskişehir Platformu" olarak sizlerleyiz" dedi.

Eskişehir'in bir öğrenci kenti olduğunu vurgulayan Aksoy, "Şehrimizde öğrencilerimiz için her türlü sosyal ve kültürel imkan bulunuyor. Barınma ve ulaşım noktasında da en iyi imkanlara sahibiz. Ülkemizde Yüksek Hızlı Treni ilk kullanan şehir olan Eskişehir, birçok ile daha yakın. Üniversite eğitimi almak isteyen tüm öğrencilerimizi Yunus Emre'nin sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde yetişmiş insanların yaşadığı şehrimizde öğrenim görmeye ve bu şehrin güzelliklerini hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Ülkemizin yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden biri olan Eskişehir, öğrenci dostu en iyi şehirdir. En güvenli, huzurlu şehirlerdendir. Eskişehir'imizi bu noktaya taşıyan rektörlerimizi, akademi camiamızı kutluyorum. Yıllar boyu başarılı ve mutlu mezunlar yetişmesinde katkısı olan esnafından sanayicisine dek tüm Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Adaylara; "Kaliteli bir yükseköğretimi güzel bir şehirde almak istiyorsanız, tercihiniz Eskişehir olsun" diyorum. Ailelerimize, evlatlarını gönül rahatlığıyla Sevgi Şehri Eskişehir'e emanet edebileceklerini bilmelerini istiyorum. Tercihi Eskişehir olacak gençlerimize hayatlarında ve hatıralarında güzel bir Eskişehir, hayallerince ve hedeflerince güzel bir gelecek diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında çeşitli başlıklarda düzenlenecek olan etkinlikler, aday öğrencilerin bölüm tanıtımları, Eskişehir'de yaşam, kariyer hedefleri ve geleceğe dair merak ettikleri konulara ışık tutacak. Program dahilinde, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın katılımıyla "Eskişehir'de Öğrenci Olmak" başlıklı özel bir söyleşi gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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