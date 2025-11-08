Eskişehir Valisi'nden Kocaeli'deki Yangın İçin Taziye Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de 6 kişinin can verdiği yangın olayıyla ilgili mesajında, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "Kocaeli Dilovası ilçesinde bir işyerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR