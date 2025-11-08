Haberler

Eskişehir Valisi'nden Kocaeli'deki Yangın İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de 6 kişinin can verdiği yangın olayıyla ilgili mesajında, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "Kocaeli Dilovası ilçesinde bir işyerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
