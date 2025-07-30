Eskişehir Valisi'nden Eski Futbolcu Süreyya Özkefe'ye Taziye Mesajı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eski Eskişehirspor oyuncusu ve milli futbolcu Süreyya Özkefe için yayımladığı taziye mesajında merhum futbolcuya Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy eski Eskişehirspor oyuncusu Süreyya Özkefe için taziye mesajı yayımladı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eski Eskişehirspor futbolcusu için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Futbol kariyerine Eskişehir Işıkspor'da başlayan, ardından Beşiktaş ve Eskişehirspor formalarını terleten milli futbolcumuz Süreyya Özkefe'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere futbol camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim." - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel