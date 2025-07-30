Eskişehir Valisi'nden Eski Futbolcu Süreyya Özkefe'ye Taziye Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy eski Eskişehirspor oyuncusu Süreyya Özkefe için taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eski Eskişehirspor futbolcusu için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol kariyerine Eskişehir Işıkspor'da başlayan, ardından Beşiktaş ve Eskişehirspor formalarını terleten milli futbolcumuz Süreyya Özkefe'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere futbol camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim." - ESKİŞEHİR