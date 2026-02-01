Haberler

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'dan Berat Kandili mesajı

Güncelleme:
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla Eskişehir halkına barış, huzur ve dayanışma temalı mesajlar iletti. Kandilin toplumda kardeşlik bağlarını güçlendirme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, bu mübarek gecenin kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendirmek için eşsiz bir fırsat olduğunu vurguladı.

Vali Yılmaz, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili vesilesiyle resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir kutlama mesajı paylaştı. Mesajında bu gecenin manevi arınma boyutuna dikkat çeken Vali Yılmaz, tüm Eskişehirlilerin ve İslam aleminin kandilini tebrik etti. Yılmaz, toplumsal birliktelik vurgusu yaptığı açıklamasında barış ve huzur temennisinde bulundu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Eskişehirli Hemşehrilerim, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisi, kurtuluş ve arınma gecesi Berat Kandili'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Berat, bizlere hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmayı, günahlardan arınmayı ve Allah'ın affına mazhar olmayı müjdeler. Bu müstesna gece, vicdan muhasebesi yaparak dargınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakıp gönül dünyamızı temizlemek, kardeşlik ve dayanışma bağlarımızı güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır. Hoşgörünün ve sevginin şehri Eskişehir'de, bu gecenin manevi iklimini en güzel şekilde idrak ederken ellerimizi semaya, gönüllerimizi birbirimize açalım. Başta ülkemizin ve milletimizin birliği olmak üzere, tüm insanlığın barış ve huzuru için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle; Eskişehirlilerin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, esenlik ve hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." - ESKİŞEHİR

