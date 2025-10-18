Eskişehir Valisi, Muhtarlar Günü'nü Kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yaparak, muhtarları "Devletimizin milletimize uzanan en sıcak eli" ve "Demokrasimizin köklü çınarları" olarak nitelendirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Ekim Muhtarlar Günü için yayımladığı mesajında;

"Devletimizin milletimize uzanan en sıcak eli, mahallelerimizin ve köylerimizin hizmetkarı, kıymetli muhtarlarımız;

Demokrasimizin köklü çınarları, yerel yönetimin temel taşları olan siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum. 1829 yılından bu yana varlığını sürdüren muhtarlık müessesesi, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında sarsılmaz bir köprü vazifesi görmektedir. Sizler, bir yandan devletimizin şefkatini ve hizmetlerini en ücra köşelere kadar ulaştırırken, diğer yandan da sorumlu olduğunuz mahalle ve köylerdeki vatandaşlarımızın talep, ihtiyaç ve beklentilerini ilk elden bizlere ileten en güvenilir temsilcilerimizsiniz. Günün her saatinde kapısını ve telefonunu vatandaşa açık tutan, hemşehrilerimizin sevincinde de kederinde de ilk başvurduğu kişi olan sizler, üstlendiğiniz bu zorlu görevi büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getirmektesiniz. Şehrimizin huzuru, gelişimi ve refahı için yürüttüğümüz çalışmalarda sizlerin sahadaki gözlemleri ve iş birliği, bizler için daima en önemli yol gösterici olmuştur. Güzel Eskişehir'imizin her bir mahallesinde ve köyünde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, milletimize hizmet etme aşkıyla çalışan siz değerli muhtarlarımıza, bu kutlu vazifeyi layıkıyla yerine getirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyor, görevi başında bulunan siz değerli muhtarlarımıza ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR