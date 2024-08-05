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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarını Halk Toplantısı'nda dinledi. Vali Aksoy, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum yetkililerine şikayet ve taleplerin çözülmesi için talimat verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarını Halk Toplantısı'nda dinledi.

Vali Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarının kurumlara doğrudan iletilmesini sağlamak ve sorunlara hızlı çözümler bulmak adına her ay düzenli olarak yapılan Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı'nda sorun ve talepleri dinledi. Vali Aksoy, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum yetkililerine şikayet ve taleplerin çözülmesi için talimat verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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