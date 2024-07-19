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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vatandaşların Talep ve Sorunlarını Dinledi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarını kurumlara iletilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Halk Toplantısı'nda sorun ve talepleri dinledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarını Halk Toplantısı'nda dinledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarını kurumlara doğrudan iletilmesini sağlamak, sorunlara hızlı çözümler bulmak ve vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına her ay düzenli olarak yapılan Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı'nda sorun ve talepleri dinledi. Vali Aksoy, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum yetkililerine şikayet ve taleplerin çözülmesi için talimat verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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