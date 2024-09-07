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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı Düzenledi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarına çözüm bulmak için her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı' düzenledi. Vali Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarının kurumlara doğrudan iletilmesini sağlamak ve sorunlara hızlı çözümler bulmak adına her ay düzenli olarak yapılan Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı düzenledi. Toplantında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aksoy, sorun ve talepleri dinledi. Vali Aksoy, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum yetkililerine şikayet ve taleplerin çözülmesi için talimat verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarına çözüm bulmak için her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı' düzenledi.

Vali Aksoy, vatandaşların talep ve sorunlarının kurumlara doğrudan iletilmesini sağlamak ve sorunlara hızlı çözümler bulmak adına her ay düzenli olarak yapılan Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı düzenledi. Toplantında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aksoy, sorun ve talepleri dinledi. Vali Aksoy, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum yetkililerine şikayet ve taleplerin çözülmesi için talimat verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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