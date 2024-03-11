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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nı kabulünün 103. yıldönümünde mesaj verdi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Aksoy, mesajında İstiklal Marşı'nın önemine vurgu yaparak, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıp, milli değerlerin yaşatılmasının önemini vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal marşını kabulü için mesaj verirken, Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle andı.

Vali Aksoy'un anma günü mesajı, "Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve Birinci Meclis tarafından 12 Mart 1921 gününde ulusal marş kabul edilen İstiklal Marşı, bağımsızlık destanını ölümsüzleştiren eşsiz bir eserdir. Kurtuluş sürecinde milli coşkunun yansıması olan İstiklal Marşı'nın, henüz savaşın başlangıcında milli marş kabul edilmesi, yeni Türk Devleti'nin kuruluşu yolunda atılan bir adım olması yönünden de anlamlıdır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nda, güçlü anlatım yeteneğiyle, milletimizin duygu ve düşüncelerini, vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini en güzel biçimde dile getirmiştir. Özlü dizeleriyle şanlı tarihimize ışık tutan, milli uyguları güçlendiren, milletimize umut ve güven aşılayan İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının en önemli simgelerindendir. Tarihimizin iyi bilinmesi, geçmişte verilen mücadelelerin anlam ve öneminin farkına varılması, milli değerlerimizin yaşatılması, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkılması, Türkiye'nin güçlü ve huzurlu bir ülke olarak varlığını sürdürmesinin ve aydınlık yarınlara ulaşmasının temel şartıdır. İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 103. Yıldönümünde, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini ve değerli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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