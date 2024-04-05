Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er, erbaş ve görevli personel ile iftar yaptı. Aksoy, görevli personeller ve askerlerle sohbet etti. İftar yemeğinde hep birlikte dua edilirken, toplu hatıra fotoğrafı da çekildi. - ESKİŞEHİR