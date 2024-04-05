Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er, erbaş ve görevli personel ile iftar yaptı. Aksoy, görevli personeller ve askerlerle sohbet etti. İftar yemeğinde hep birlikte dua edilirken, toplu hatıra fotoğrafı da çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Eskişehir Jandarma İftar Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title