Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek gerekli konularda harekete geçilmesi için ilgili yetkililere talimatlarını iletti.

Vali Aksoy, vatandaşlarla bir araya gelerek bir Halk Günü Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya gelen vatandaşları güleryüz ile karşılayarak samimiyetle sohbet eden Vali Hüseyin Aksoy, tüm katılımcılarla tek tek görüşme yaptı. Kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin hepsini dikkatlice dinleyerek değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Valisi, gerekli konularla ilgili çözüm üretilmesi için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.

"Titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Toplantıda açıklamada bulunan Vali Aksoy, "Vatandaşlarımız, yaşadıkları sorunları, istek ve talepleri düzenlenen bu toplantılar sayesinde dile getiriyor. Devlet olarak bizler de bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Eskişehir Valiliği'nin ilerleyen süreçte bu tarz çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR