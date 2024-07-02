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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı düzenledi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi. Toplantıda, Vali Aksoy katılımcılarla birebir görüşerek sorunları çözmek için talimatlar verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Vali Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aksoy, katılımcılarla tek tek görüştü. Aksoy, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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