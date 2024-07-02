Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı düzenledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Vali Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aksoy, katılımcılarla tek tek görüştü. Aksoy, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. - ESKİŞEHİR