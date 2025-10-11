Haberler

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ETGB Zirvesi'nde Girişimcileri Kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ETGB Zirvesi'nde Girişimcileri Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Ignite' temasıyla düzenlenen ETGB Zirvesi'nde girişimciliğin önemine vurgu yaptı ve siber güvenlik ile yapay zekanın dijital dünya için kritik olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Ignite" temasıyla gerçekleştirilecek olan 'ETGB Zirvesi ve Girişimci Ödül Töreni'ne katıldı.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından bu yıl "Ignite" 'ETGB Zirvesi ve Girişimci Ödül Töreni' üçüncü kez düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'da katıldı.

"Siber güvenlik tercih değil, dijital dünyanın temel direğidir"

Eskişehir Valisi programda yaptığı konuşmada, "Girişimcilik sadece iş kurmak değildir. Girişimcilik; bir sorunu dert edinmek, çözüm üretmek ve bu yolda inatla yürümektir. Sizler, bu ruhun en güzel temsilcilerisiniz. Teknopark'ımızda filizlenen her proje, ülkemizin teknolojik gücüne güç katmaktadır. Artık geleceğimiz dijital temeller üzerinde yükseliyor. Bu dijital dünyanın iki vazgeçilmez unsuru var: Siber güvenlik ve yapay zeka. Geçmişte kalelerimizi surlarla korurduk; bugün ise verilerimizi, fikirlerimizi siber kalkanlarla koruyoruz. Siber güvenlik artık bir tercih değil, dijital dünyanın temel direğidir" dedi.

"Uzun bir yolculuğun ilk adımıdır"

Konuşmasına devam eden Vali Aksoy, "Yapay zeka ise çağımızın en büyük dönüm noktasıdır. Elektrik sanayi devrimini nasıl başlattıysa, yapay zeka da zihin devrimini başlatmaktadır. Unutmayalım; gelecek beklenen bir zaman dilimi değil, bugün burada, sizlerin ellerinde yazılan bir hikayedir. Bugün alacağınız ödüller, bir final değil, uzun bir yolculuğun ilk adımıdır. Asıl büyük ödül, ürettiğiniz teknolojinin insanlığa dokunduğu andır. Valiliğimiz ve tüm kurumlarımız, sizlerin yanında olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, farklı kategorilerde ödül alan tüm girişimcilerimizi, onları yetiştiren değerli hocalarımızı ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Program Yapay Zeka ve Siber Güvenlik ile ilgili bilgilendirme sunumları ile devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu

Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Alman bakandan tartışma yaratan sözler: İktidar değişirse İsrail'e kaçarım

"İktidar değişirse ülkemden kaçar İsrail'e yerleşirim"
Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın

"İlginç bir önerim var" deyip bombayı patlattı: Türkiye'de yasaklansın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın kararı piyasaları çökertti! Buhar olan para bazı ülkelerin bütçesinden fazla

Trump'ın kararı piyasaları çökertti! Buhar olan para inanılmaz
Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın

"İlginç bir önerim var" deyip bombayı patlattı: Türkiye'de yasaklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.