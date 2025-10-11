Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ETGB Zirvesi'nde Girişimcileri Kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Ignite" temasıyla gerçekleştirilecek olan 'ETGB Zirvesi ve Girişimci Ödül Töreni'ne katıldı.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından bu yıl "Ignite" 'ETGB Zirvesi ve Girişimci Ödül Töreni' üçüncü kez düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'da katıldı.

"Siber güvenlik tercih değil, dijital dünyanın temel direğidir"

Eskişehir Valisi programda yaptığı konuşmada, "Girişimcilik sadece iş kurmak değildir. Girişimcilik; bir sorunu dert edinmek, çözüm üretmek ve bu yolda inatla yürümektir. Sizler, bu ruhun en güzel temsilcilerisiniz. Teknopark'ımızda filizlenen her proje, ülkemizin teknolojik gücüne güç katmaktadır. Artık geleceğimiz dijital temeller üzerinde yükseliyor. Bu dijital dünyanın iki vazgeçilmez unsuru var: Siber güvenlik ve yapay zeka. Geçmişte kalelerimizi surlarla korurduk; bugün ise verilerimizi, fikirlerimizi siber kalkanlarla koruyoruz. Siber güvenlik artık bir tercih değil, dijital dünyanın temel direğidir" dedi.

"Uzun bir yolculuğun ilk adımıdır"

Konuşmasına devam eden Vali Aksoy, "Yapay zeka ise çağımızın en büyük dönüm noktasıdır. Elektrik sanayi devrimini nasıl başlattıysa, yapay zeka da zihin devrimini başlatmaktadır. Unutmayalım; gelecek beklenen bir zaman dilimi değil, bugün burada, sizlerin ellerinde yazılan bir hikayedir. Bugün alacağınız ödüller, bir final değil, uzun bir yolculuğun ilk adımıdır. Asıl büyük ödül, ürettiğiniz teknolojinin insanlığa dokunduğu andır. Valiliğimiz ve tüm kurumlarımız, sizlerin yanında olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, farklı kategorilerde ödül alan tüm girişimcilerimizi, onları yetiştiren değerli hocalarımızı ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Program Yapay Zeka ve Siber Güvenlik ile ilgili bilgilendirme sunumları ile devam etti. - ESKİŞEHİR