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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Başkanlığında il sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Sağlık Müdürü ve diğer katılımcılar Eskişehir sağlık hizmetleri alanında devam eden projeler ve yatırımlar ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Başkanlığında il sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Aksoy'un Başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babür Mimtaş, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz ve yardımcısı Selçuk Kocaman'ın katılımıyla il sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda; İl Sağlık Müdürü Bildirici ve diğer katılımcılar Eskişehir sağlık hizmetleri alanında devam eden proje ve yatırımlar ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Vali Aksoy bilgilendirme sunumu yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Eskişehir Yerel Sağlık Güncel Haberler

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