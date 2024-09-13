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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Lisesi inşaatını inceledi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapımı devam eden Anadolu Lisesi'nin inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aksoy, inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, inşaatı süren Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yapımına başlanan 32 sınıflı Anadolu Lisesi'nin inşaatına başlanmıştı. Yapımı devam eden liseyi ziyaret eden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu. Vali Aksoy, inşaatın son durumu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve ilgililerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Hüseyin Aksoy Güncel Eğitim Yerel

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