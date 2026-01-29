Haberler

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısına katıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısına katıldı
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, düzensiz göçle etkin mücadele amacıyla düzenlenen toplantıda bölgede durum değerlendirmesi yaptı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda; 7. bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

