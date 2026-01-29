Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısına katıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda; 7. bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler değerlendirildi. - ESKİŞEHİR