Eskişehir Valisi Aksoy, VKS ile İçişleri Bakanlığı Toplantısına Katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) ile gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında İl Valileri, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. VKS üzerinden yapılan toplantıda birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir eşliğinde toplantıya katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR