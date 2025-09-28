Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy'dan Deprem Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kütahya'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Kütahya'da yaşanan ve Eskişehir'den hissedilen 5,4 şiddetinde yaşanan deprem ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Aksoy yaptığı paylaşımda, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Pişman oldular! Cagliari'den Semih kararı
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.