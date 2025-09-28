Eskişehir Valisi Aksoy'dan Deprem Açıklaması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Kütahya'da yaşanan ve Eskişehir'den hissedilen 5,4 şiddetinde yaşanan deprem ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Aksoy yaptığı paylaşımda, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR