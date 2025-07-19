Eskişehir Valisi Aksoy, AFAD'ın Yeni Hizmet Binasında İncelemelerde Bulundu
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AFAD'ın yeni hizmet binasındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan da eşlik etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
AFAD'ın yeni hizmet binasının yapımı sürüyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Vali Aksoy inşaatta incelemelerde bulundu. Vali Aksoy'a ziyareti sırasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan eşlik etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel