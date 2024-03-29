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Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak trafik tedbirleri açıklandı

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Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan Mahalli İdareler Genel Seçimleri günü alınacak trafik tedbirlerine göre, kentteki bazı önemli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak ve belirtilen bölgelerde geçici süreliğine park yapılmasına izin verilmeyecek.

Eskişehir Valiliği, 31 Mart 2024 Pazar Günü 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Adliye Sarayı çevresinde bulunan Sevilen, Sunam, Öğretmen, Aşıcı, Onursay, Kısmetli, Yalım, Yargı ve Yenen sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Adliye Sarayı'na giriş ve çıkışların yapılacağı Sarper Caddesi, Kurtuluş Cami, Bilgin, Güngör, Yormaz, Bilgi, Uzak ve Özçağrı Sokak üzerine, Vatan Caddesi üzeri Cumhuriyet Bulvarı ile Ziyapaşa Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümüne, Yunusemre Caddesi üzeri Ziyapaşa Caddesi ile Asarcıklı Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümüne, Odunpazarı İlçe Seçim Kurulu evraklarının bulunduğu Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu evraklarının bulunduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden değerli kağıt ve malzemelerin dağıtımı yapılacağından Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Şehit Zeynel Toköz Sokak üzerine 30 Mart 2024 Günü Saat 20.00 itibariyle araç parkına trafik güvenliği açısından izin verilmeyecek.

Sürücülerin araçlarını belirtilen cadde ve sokaklara park yapmaması istendi

Öte yandan, tüm uyarılara rağmen park edilen araçların güvenlik nedeniyle çektirilerek muhafaza altına alınacağı açıklandı. Yetkililer, sürücülerin araçlarını belirtilen cadde ve sokaklara park etmemeleri, uygun park alanlarına ya da otoparklara park yapmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmelerinin önemli olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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