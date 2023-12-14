Eskişehir Vali Yardımcısı Anadolu Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti
Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti. Rektör Erdal, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Vali Yardımcısı Çiçek'e başarılar diledi. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.
Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erdal, "Sayın Vali Yardımcımız Dr. Hasan Çiçek'e yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. Vali Yardımcısı Çiçek de Anadolu Üniversitesinin yükseköğretim alanında ülkemizin en önemli değerlerinden biri olduğu ifade ederek tüm personele ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR