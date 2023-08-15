Eskişehir Türk Harb-İş Üyesi İşçiler: "Hayali Oranla Kandırmayın"

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi'nde çalışan Türk Harb-İş üyesi işçiler dün akşam saatlerinde iş yerlerinden yürüyerek Kartal Kavşağı'na geldi. Burada yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ilişkin yapılan basın açıklamasına destek veren işçiler, maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini, gerçek anlamda zam istediklerini ifade etti.

9 Mayıs'ta imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü neticesinde alınan neticeden savunma sanayi işçisinin memnun olmadığını söyleyen Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, "Biz artık hayali oranlar ile kandırılmadan insanca yaşamaya yetecek kadar ücretlerimize artış istiyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından işçiler, 'bu maaşlarla ancak kağıttan uçak yapılır' diyerek yanlarında getirdikleri maaş bordrolarıyla uçak yapıp fırlattı.

"BÜTÜN ÜCRETLERİMİZ İNANILMAYACAK DERECEDE EROZYONA UĞRAMIŞTIR"

Basın açıklamasını okuyan Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak şunları söyledi:

"Bizler savunma sanayi işçileriyiz. Mili savunma bakanlığında çalışan savunma işçileriyiz ve yine 9 Mayıs'ta bizlerin özlük haklarını belirleyen, bizlerin ücretlerini belirleyen Kamu Çerçeve Protokolü imzalanmıştır. Arkasından haziran ayında Türk Harb İş'in yapmış olduğu bir sözleşme vardı. Bu sözleşmelerde kalifiyeli elemanların, teknik elemanların yüzde 45 civarında zam aldığı bir ortam yaşandı. Bu yüzde 45 zam maalesef Türkiye'deki çalışma hayatına da çok yüksek zam olarak yansıtıldı. Bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz şudur ki, tarihinde belki ilk defa üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen bütün ücretlerimiz, bütün alım gücümüz inanılmayacak derecede erozyona uğramıştır. Yüzde 45 verilmeden önce ortalama 19. ücret derecemizdeki arkadaşlarımızın almış olduğu 720 dolarlık alım gücümüz zamdan sonra 720 dolara düşmüştür. Bu bizim için olmadık kabullenemeyeceğimiz bir durumdur.

"GEÇİM SIKINTISI HAD SAFHADA"

Son dönemde döviz kurlarındaki artışlar olsun, ÖTV, KDV'deki artışlar olsun, bütün temel gıda maddelerine gelen artışlar olsun hepimizin maalesef belini bükmüştür. Özellikle akaryakıta gelen zamlar bizler için artık gıdadan giyime kadar, eğitimden sağlığa kadar her şeyin zamlanması anlamına gelmiştir ve bize verilen yüzde 45 zam savunma işçisi açısından dünya standartları açısından maalesef çok uzakta kalmıştır. ve bugün arkadaşlarımızın pankartlarda ifade ettiği gibi artık geçmişte olduğu gibi bizler maaşlarımızı söylerken mutlu değiliz. Türkiye'de çalışma hayatında birçok ilke imza atmış savunma işçisi bugün itibariyle uzun zamandır çekmiş olduğu geçim sıkıntısının had safhaya ulaşmış olduğunu Türkiye kamuoyuna aktarmaktadırlar.

"BİZLER EĞİTİM MASRAFLARINI NASIL KARŞILAYACAĞIZ?"

Türkiye'de resmi rakamlar açıklanıyor. Açıklanan bu resmi rakamlara göre Türk İş'in 4 kişilik bir ailenin temel gıda giderleri ile açlık sınırlarını belirlediği rakam 11 bin 658 liradır. 4 kişilik ailenin zorunlu giyim, konut, eğitim ihtiyaçlarını kattığınızda 37 bin 974 lira yoksulluk sınırı vardır. Buradaki maaş bordromuzu görüyorsunuz. Bugün Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi işçisi 14 Ağustos 2023 yılında 18 bin 61 lira para almıştır. Biz buradan Türk Harb İş Eskişehir Şubesi işçileri olarak soruyoruz; önümüzde eylül ayı var, okulların açıldığı ay. Bizler eğitim masraflarını nasıl karşılayacağız? Bizler kış ayında yakıt masraflarını nasıl karşılayacağız? Bizler çocuklarımızın üç öğüt yeterli beslenmesi için gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Bugün Eskişehir'in en uç mahallesinde 12 bin lira olan kira masrafımızı bu maaş bordrosu ile nasıl karşılayacağız? Bunun tarafı olan herkese buradan sesimizi duyuruyoruz.

"HAYALİ ORANLA KANDIRMAYIN"

Buradan Türk İş ve Harb İş genel merkezine seslenmek istiyoruz. Biz iki yıl önce Eskişehir'de başlatmış olduğumuz bir çağrımız vardı. O gün de aynısını yaptık. Sürece Türk İş müdahil olmadığı sürece, genel merkezimiz müdahil olmadığı sürece Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm işçilerinin eylemsellik süreci başlamadığı sürece hak almamız her geçen gün zorlaşmaktadır. Bizler artık hayali oranlarla, hayali rakamlarla kandırılmadan insanca yaşayacak kadar ücret talep ediyoruz. Bizler savunma sanayisinde çalışan ve artık yoksulluk sınırının altına düşen işçiler için savunma sanayisine destek pirimi istiyoruz. Bizler gelir vergisinde adil bir düzenleme yapılarak, gelir vergisinde adaletsizliğin giderilmesini, yüzde 10 ile sabit tutulmasını ya da savunma sanayisinde gelir vergisi uygulamasının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bizler işçilerin alım gücünü, refah düzeyini artıracak istihdam politikalarının ve ücret politikalarının savunma sanayinde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Temel ücretlerimizin yoksulluk sınırının, açlık sınırının en az 3-3,5 katı olacak bir rakamla görüşmelerin yapılmasını talep ediyoruz. Kıdem tazminatındaki hak kayıplarının acilen telafi edilerek kıdem tazminatının değerli bir hale getirilmesini talep ediyoruz. İşçiyi, emekçiyi savunma sanayisinde ezilen bütün arkadaşçalarımızın ezilmedikleri sosyal devlet politikalarının hayata geçirilmesini talep ediyoruz."