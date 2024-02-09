Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği Başkanı Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Başerdem'in Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaretinde, şehirdeki eski türbelerin bakım ve onarımı konusu konuşuldu.

Vali Aksoy'un makamındaki ziyarette Başkan Başerdem, dernek çalışmalarını anlattı. Şimdiye kadar yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Başerdem, ileriye dönük plan ve projelerinden bahsederek açıklamalarda bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy da Eskişehir Türbeleri Bakim Onarım ve Geliştirme Derneği'nin çalışmalarını dikkatle izlediğini, gerekli her çeşit desteği vermeye hazır olduklarını belirterek takdirlerini belirtti ve teşekkür etti. Ziyaret memnuniyet çerçevesinde tamamlandı. - ESKİŞEHİR