Eskişehir Terminali'nde 'Sibirya' soğuğu, çalışanlar mont, bere, atkı ve eldiven takıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bilet yazıhanelerinde mesai yapan çalışanlar, terminalin yeterince ısıtılmamasına tepki gösterdi. Terminal içerisinde mont, bere, boyun atkısı ve eldivenle çalışan görevliler, yazıhanelerde elektrikli ısıtıcı kullanıyor.

Şiddetli ayazın etkili olduğu Eskişehir'de hava sıcaklığı gün boyu sıfır derecenin altında seyretti. Etkisini hissettiren soğuk havada dışarıda çalışanlar kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan yazıhane çalışanları da etkilendi. Terminal binasının yeterince ısıtılmadığını iddia eden çalışanlar çareyi yazıhanelerde elektrikli ısıtıcı kullanmakta buldu. Terminal içerisinde mont, bere, boyun atkısı ve eldivenle çalışmak zorunda kalan çalışanlar kıyafet yönetmeliğine uyamadıklarını ve soğuktan ciddi şekilde etkilendiklerini söyledi.

"Belediye bizden ısıtma, aydınlatma için her ay, iki ayda bir bunların ücretlerini alıyor zaten"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine belli aralıklarla ısınma için ücret ödediklerini ancak ısıtma sisteminin düzgün çalışmadığını kaydeden Fatih Gündoğmuş, "Hava çok soğuk dışarıda. Biz üstü açık bir otogarda çalışıyor gibiyiz. Soğuk iki taraftan birden esiyor. Gündüz saatlerinde böyleyse gece her yazıhaneci katalitik ya da elektrikli soba yakmak zorunda. Yakmasak hasta olacağız. Hasta olmayı kim ister? Soğuğu yetkililere iletmek istiyoruz ama kimse de derdimize çare değil. Bugün arkadaşlar yetkili arkadaşlara söylemişler. 'Yarın şikayet edin' demiş. Şikayet etmenin de bir etkisi yok. Burada belediye bizden ısıtma, aydınlatma için her ay, iki ayda bir bunların ücretlerini alıyor zaten. Sizler de gördünüz bu soğuk havada çalışılır mı? Açık havada çalışsak hiçbir farkı yok. Özellikle Cumartesi-Pazar biraz daha fark ediyor, hiç ısınma yok. Hafta içleri biraz daha fark ediyor. Biraz daha ılıman ama şimdi havaların soğuması ile beraber iyice üşümeye başladık. Bizler otogar esnafıyız. Her gün kravatlarımızı takıp, beyaz gömleklerimizi giyeriz. Hem otobüs personeli, hem yazıhane personeli bu şekilde çalışırız. Bakın, hiç kravatlı adam var mı? Yok. Herkes boğazlı giymiş, atkısını takmış. Soğuk, ciddi anlamda üşüyoruz yani. Bunun bira an önce yetkililerce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Burası Eskişehir'in yüzü, Türkiye'de tek sorun yaşanan yer burası"

Terminal çalışanları kadar yolcuların da soğuktan etkilendiğini belirten Bahadır Işık, "Burada çoğu firma kurumsal olarak çalışmakta. Herkesin bir kılık-kıyafet yönetmeliği var. Biz şu an hepimiz bu kıyafetlerle çalışıyoruz. Firmaların genel merkezlerinden ceza yeme ihtimalimiz oluyor. Çünkü biz firmaların kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyamıyoruz. Özellikle hafta sonu, otogarın idari personelinin olmadığı zamanlar otogarda hiçbir şekilde ısınma sağlanmıyor. Hafta içi muhtemelen burada kendileri çalıştıkları için burası daha bir sıcak oluyor. Hafta sonları onlar evlerinde sıcak sıcak otururken, bizim personellerimiz gece burada donuyor. Tüm yazıhanelere girin, katalitik var, elektrik sobası var. Ayrıca belediye bizden her 2 ayda bir çok yüksek bedellerle ortak gider parası alıyor. Isıtma dahil sözde ama ısınamıyoruz ki. Bizi boş verin yolcular bile donuyorlar. Burası Eskişehir'in yüzü. Yolcular sıcak otobüsten iniyor, otogara giriyor buz gibi. ya da biri otobüsü beklemek için buraya geliyor, gerekirse 1 saat burada otobüsünü bekliyor. Bir de burayı gece göreceksiniz, millet birbirine sarılıyor. Kafasına kaşkol saranlar var. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Bizim başka otogarlarda da yazıhanelerimiz var, Türkiye'de tek sorun yaşanan yer Eskişehir. Yakışmıyor, hiç yakışmıyor yani" dedi.

Terminalin kazan görevlisi olduğunu söyleyen bir kişi ise ısıtma sisteminde bir sorun olmadığını ve sistemin 24 saat boyunca çalıştığını belirterek, "Kazanlarımız normalde 60-65 derecelerde yanıyor. Hiçbir zaman kazanlar kapanmaz, 24 saat çalışır. Ama yoğunluk olduğunda kapılar açıldığı zaman, hava sirkülasyonundan doğal olarak düşebilir dereceleri. Kesinlikle kapatma gibi bir olay yoktur. Şu anda kazan 65 derece sıcaklıkta yanıyor. İçerisi normalde 20-22 derece civarında olur. Ama sirkülasyon olduğu zaman 18-19 derece civarlarına düşer" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR