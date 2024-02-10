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Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kızı İçin Taziye Mesajı

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'in hayatını kaybetmesi üzerine Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaşıldı.

Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve araçta yolcu olarak bulunan kızı Yağmur Karel için Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.

Dün sabah meydana gelen trafik kazasında Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel (47) ve araçta yolcu olarak bulunan kızı 16 yaşındaki Yağmur Karel ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan anne ve kızı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Hayatını kaybeden öğretim görevlisi ve kızı için Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Merhumlara Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Eskişehir Teknik Üniversitesi mensuplarına baş sağlığı dileriz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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