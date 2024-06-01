Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği Kariyer Günü düzenlendi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 4. Kimya Mühendisliği Kariyer Günü, 31 Mayıs 2024 Cuma günü Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan ve Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nezihe Ayas'ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Kimya Mühendisi Sayın Ahmet Aydemir, Yüksek Kimya Mühendisi Sayın Bahadır Mert Erduğan, Yüksek Biyolog Gökhan Güngör, Kimya Mühendisi İsmail Hakkı Saylan ve Kimya Mühendisi Nagehan Nur Koçoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Kimya Mühendisliği öğrencilerini adım adım sektöre hazırlamayı amaçlayan etkinlikte, öğrenciler mezuniyetten önce kimya mühendislerinin çalıştığı farklı sektörlerden uzmanlarla bir araya gelerek, kariyer planlamaları ile ilgili sorularına yanıt buldu. Yoğun ilgi gören etkinlik, öğrencilerin sektör iş dinamiklerini ve iş süreçlerini tanımalarını ve kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı sağladı. - ESKİŞEHİR