Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü çiftçilerle buluştu

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Gündüzler Mahallesi'nde tarımla uğraşan çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Gündüzler Mahallesi'ne giden İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bölgede üreticilik yapan çiftçilerle bir araya geldi. Mahalle muhtarı ve çiftçilerle görüşme yapan İl Müdürü Gümüş, üreticinin sorunlarını dinledi. Üreticilere sağlanan devlet destekleri ile ilgili bilgilendirme yapan Ender Muhammed Gümüş, verimin artırılması için yapılması gerekenleri anlattı. - ESKİŞEHİR