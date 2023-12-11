Eskişehir Seyitgazi'de Geleneksel Beraberlik Gecesi

İdrisyayla mahallesinde yaşayan vatandaşlar birlikte ve beraberlik gecesi düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte vatandaşlar eğlendi ve birlik mesajı verildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin İdrisyayla mahallesinde yaşayan vatandaşlar geleneksel beraberlik gecesinde buluştu.

İdrisyayla mahallesinde yaşayan vatandaşlar 'Birlikte ve Beraberlik Gecesi' etkinliği organize etti. İdrisyayla'da 5 yıldır düzenli olarak gerçekleşen etkinliğe katılan mahalle halkı birlikte özlem giderdi. Katılımın yoğun olduğu beraberlik gecesinde vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, birlikte ve beraberlik mesajı verildi. Gecenin sonunda ise toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR