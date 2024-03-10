Eskişehir Sevgi Vakfı özel gereksinimli bireyleri buluşturdu

Eskişehir Sevgi Vakfı gönüllüleri, geleneksel öğle yemeğinde özel gereksinimli bireyler, aileleri ve gönüllüleri ile buluştular.

Sevgi Vakfı Başkanı Berrin Tekir, "Özel gereksinimli bireyler ve aileleri, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları ve eğitimleri ile ilgili sorular sordular. İhtiyaç ve eğitimleri ile ilgili çözüm yollarını araştırdık. Çözüm yollarını sunduk. Yeni projelerimizi ilerleyen günlerde uygulamaya koyacağız" dedi. - ESKİŞEHİR