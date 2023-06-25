Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram yoğunluğu başladı Bazı vatandaşlar bayram yoğunluğu sebebiyle otobüs bileti bulamıyor Öğrenci olarak Eskişehir'de bulunan Sait Berk Eryılmaz: "Çok sefer yapılıyor ama yine de yoğunluk var" Erzurum yolcusu olan Azer isimli vatandaş: "Burada...

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram yoğunluğu başladı

Bazı vatandaşlar bayram yoğunluğu sebebiyle otobüs bileti bulamıyor

Öğrenci olarak Eskişehir'de bulunan Sait Berk Eryılmaz:

"Çok sefer yapılıyor ama yine de yoğunluk var"

Erzurum yolcusu olan Azer isimli vatandaş:

"Burada millet perişan, bilet bulamayan bir sürü insan var"

Vardiya amiri Gökhan Koşaner:

"Biz elimizden geldiği kadar ilave sefer yaptık, rezervasyon yaptıranlar sıkıntı yaşamadı"

ESKİŞEHİR - Kurban Bayramı'nda tatile çıkacak ve sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşlar Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken, birçok kişi gideceği il için otobüs bileti bulmakta zorluk yaşadı.

Kurban Bayramı'nda yapılacak olan 9 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştuşturdu. Bayramda ailesiyle ve sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen insanlar, otobüs seferlerinin neredeyse tamamını doldurdu. Yoğunluk sebebiyle bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, bazı vatandaşlar otobüsler firmalarına ek seferler açması konusunda çağrı yaptı. Öte yandan otobüs firması yetkilileri ise bayram tarihlerinin belli olduğuna vurgu yaparak erken rezervasyonun önemine dikkat çekti ve vatandaşlara diğer özel günlerde de önceden bilet almalarını tavsiye etti. Vatandaşların yükselen bilet fiyatlarıyla ilgili kendilerine tepki gösterdiğini söyleyen otobüs firması yetkilileri, kendilerinin de artan maliyetler sebebiyle dertli olduklarını ifade etti. Ayrıca okulların kapanmasıyla ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte bu yıl ekstra bir yoğunluk yaşandığı belirtilirken, düzenlenen ek seferlerin bile kısa sürede dolduğu öğrenildi.

"Çok sefer yapılıyor ama yine de yoğunluk var"

Üniversite eğitimi için Eskişehir'de bulunan Sait Berk Eryılmaz, otobüs biletini çok zor bulduğunu ve nihayetinde bayramda ailesiyle buluşacağını söyledi. Fiyatların yükselmesi sebebiyle otobüs bileti almakta biraz zorlandığını ifade eden Eryılmaz, "Bayram için Antalya'ya gideceğim. Otobüs biletimi 2 gün önceden aldım. Çok sefer yapılıyor ama yine de yoğunluk var. Biletler de bayağı pahalanmış, özellikle öğrenci olduğum için biraz zorlandım. Zor yer buldum ama en sonunda bayramda ailemin yanına gideceğim. Yaklaşık 2 aydır ailemden ayrıyım, onlarla vakit geçireceğim için heyecanlıyım. Ailemi göreceğim, bayram ziyareti yapacağız. Tabii ki de hep beraber olacağız, eski bayramlardaki gibi olmasa da yine ablam, annem, babam, dedem ve ben oturacağız. Kurbanımızı yapacağız, inşallah keçi keseceğiz. Başta ailem ve sevdiklerim olmak üzere herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

"Burada millet perişan, bilet bulamayan bir sürü insan var"

Erzurum yolcusu olan Azer isimli bir vatandaş, yoğunluk sebebiyle otobüslerde yer bulunamamasına ve bilet fiyatlarının yükselmesine yakındı. Otobüs firmalarının yetkililerine ek seferler konusunda çağrı yapan vatandaş, "Otobüs firmalarının ek seferler çıkartmalarını istiyorum. Burada millet perişan, bilet bulamayan bir sürü insan var. Bu yüzden bayramda ailesiyle bir araya gelemeyecek vatandaşlar da var. Hem havalimanları, hem otobüs firmaları, hem de trenler bu insanları düşünmeli. Ülkemizin eli kolu uzun, yani gerekiyorsa 2-3 otobüs veya fazladan uçak seferi yapılabilir. İnsanlar böyle mağdur olmayabilir. Öte yandan bilet fiyatları çok afaki yüksek. Bilet kalmadığından dolayı habire zam veriyorlar. Bu insanlar da mağdur durumda kalıyor. Ben biletimi 15 gün önceden aldım. Memleketim Erzurum'a annemi ve babamı görmeye gideceğim. Sonrasında ise işimize geri döneceğiz. İnsanların huzur ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmesini, bütün devletimize ve milletimize de Kurban Bayramı'nın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Biz elimizden geldiği kadar ilave sefer yaptık, rezervasyon yaptıranlar sıkıntı yaşamadı"

Bir otobüs firmasında vardiya amirliği yapan Gökhan Koşaner ise ellerinden geldiği kadar ek sefer düzenlediklerini ve rezervasyon yapılmaması sebebiyle bu tarz durumların yaşandığını belirtti. Öte yandan bilet fiyatlarındaki artış sebebiyle vatandaşlardan tepki gördüklerini ancak bunun ellerinde olmadığını dile getiren Koşaner, şunları söyledi:

"Bayrama geldik ve bu bayramda da araçların hepsi dolu. Vatandaşlar bazı seferlerin yetmediğini söylüyorlar ama biz elimizden geldiği kadar ilave araç yaptık. Bayram tarihleri zaten belliydi, biletini erken alanlarda herhangi bir problem yok. Ama son ana bırakanlar bugünlerde otobüs bileti bulamazlar. Ayrıca geçen senelere göre bir artış söz konusu, malum pandemiden çıktık. İnsanlar tatili ve gezmeyi özledi. Üniversite sınavı bitti, okullar kapandı. Şu anda insanlar tatile gidiyorlar, bayram dolayısıyla başka şehirlere akın ediyorlar. O yüzden yaptığımız ilave seferler bile dolu şu anda. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesine gidecek tüm araçlar full dolu. Yolcularımız lütfen bize taleplerini daha önceden bildirsinler ki biz de ona göre yeni seferler açalım. Öte türlü sıkıntı oluyor. Fiyatlarda bir artış söz konusu oldu, bu son gelen zamlardan sonra tüketici illaki kızıyor ama bizim de giderlerimiz İnanılmaz derecede çoğaldı. Ufacık bir garaja giriş çıkış yapıyoruz, 250-300 lira para ödüyoruz. Biz de bunlara dertleniyoruz. Mazot üst üste zamlanmaya başladı. Şoför, sigorta ve kasko giderleri olsun her şeyin fiyatı yükseldi. Buna istinaden biz de ufak tefek zamlar yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımız buna fırsatçılık diyor ama alakası yok. Artan maliyetlerden dolayı böyle oldu. Keşke maliyetler artmasa, biz de fiyatları yükseltmesek.