Eskişehir sanayisi ihracatla büyüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamları değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezi Eskişehir'de olan firmaların eylül ayında 128,5 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamları değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezi Eskişehir'de olan firmaların eylül ayında 128,5 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaştı.

Eskişehir ihracatının ilk 9 ayda önemli bir artış kaydettiğini belirten Kesikbaş, "TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı Ocak- Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 12,6 artışla 1 milyar 51 milyon dolara ulaştı. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu" açıklamasında bulundu.

Katma değerli ihracat için stratejik sektörler önemli

Eskişehir sanayisinin son yıllarda çok önemli bir gelişim sergilediğini dile getiren Kesikbaş, "Şehrimiz özellikle son 40 yılda havacılık, savunma, raylı sistemler ve beyaz eşya imalatı gibi sektörlerde önemli kabiliyetler kazanmıştır. Ülkemizin ve Eskişehir'in kalkınmasında stratejik öneme sahip olan bu sektörlere şehrin tüm aktörlerinin sahip çıkması gerekmektedir. Şehrimizde bu sektörler özelinde hayata geçirilecek mükemmeliyet merkezleri, ihracatımız içindeki ileri teknoloji seviyesini, dolayısıyla ihracatımızın kilogram değerini çok yukarıya taşıyabilecektir. Eskişehir sanayisi ancak sektörel uzmanlaşma ve uluslararasılaşma ile büyüyecek ve büyük bir marka haline gelecektir" dedi.

Eskişehir sanayisi firmalarımızla birlikte büyüyecek

En büyük sanayi işletmelerinin ve ihracatçıların açıklandığı listelerde Eskişehirli firmaların sayısının her geçen sene artığının altını çizen Kesikbaş, "Firmalarımızın son yıllarda yeni yatırımlar ve ihracat alanında gerçekleştirdiği atılımların büyümeye yansıdığını görmekteyiz. En son İSO-500 listesinde Eskişehir'den 19 firmamız yer aldı. Sadece bu firmalarımızın ihracat tutarı 3 milyar doların üzerinde. Üyelerimizin toplam ihracatının da 4 milyar doları aştığını biliyoruz. Firmalarımız büyüdükçe sanayimiz de büyüyecek. Bu da beraberinde daha çok istihdam ve daha yüksek bir refah seviyesi getirecek. Eskişehir'in büyümesine katkıda bulunan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı - ESKİŞEHİR