Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ecza Odası İşbirliğinde ilaç kampanyası

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde başlatılan 'İlaç Temin Kampanyası'nda Eskişehirli sanayiciler ve vatandaşların bağışladığı ilaçlar deprem bölgelerine ulaştırılmaya başlandı.

Acil sağlık ihtiyaçları için başlatılan kampanyada, soğuk zincire tabi olmayan, deforme olmamış, ambalajı bozulmamış, son kullanma tarihi geçmemiş ilaçların Eskişehir Eczacı Odası ortaklığında değerlendirildiğini söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü, "İlaçlar sınıflandırılarak bölgedeki sağlık birimlerine iletiliyor" dedi.

"Titizlikle inceleniyor"

İlaç Temini Kampanyası hakkında bilgi veren Tütüncü, "Eskişehir Sanayi Odası olarak Eskişehir Eczacı Odası ile ortak bir kampanya düzenledik. İlimiz merkezinde bulunan belli başlı muhtarlıklarına bu duyuruları yaptık. Ayrıca Eskişehir Sanayi Odası Üyelerine yine Eskişehir OSB'de bulunan fabrikalarda çalışan tüm personele duyurular yaptık. Evlerde, iş yerlerinde ihtiyaç fazlası, miadı geçmemiş, halen kullanılır durumda olan ilaçları muhtarlıklara ya da Eskişehir Sanayi Odası'na bıraktıkları takdirde biz bunları hemen Eczacı Odasına intikal ettiriyoruz. Burada gerekli incelemeler titizlikle yapılıyor. Bilirkişiler tarafından değerlendirilerek ilaçlar deprem bölgelerine süratle sevk ediliyor. Halen bu kampanyamız devam etmekte. Arzu eden tüm vatandaşlarımızın bağışlarını Akarbaşı Muhtarı Selçuk Yüceland, Arifiye Muhtarı Hakan Aksoy, Batıkent Muhtarı Derya Can, Büyükdere Muhtarı Ali Yeşildal, Çamlıca Muhtarı Savaş Hancı, Emek Muhtarı Sibel Akıl, Eskibağlar Muhtarı Şenol İtgin, Hoşnudiye Muhtarı Figen Rençber, Ihlamurkent Muhtarı Birsen Canbaz, Sümer Muhtarı İsrafil Alkan, Şeker Muhtarı Canan Arı, Şirintepe Muhtarı Selami Çetin, Vişnelik Muhtarı Meriç Güney ile Eskişehir Sanayi Odası'na teslim edebilirler" diye konuştu. - ESKİŞEHİR