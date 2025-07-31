Eskişehir Sanayi Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Eskişehir Sanayi Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
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Eskişehir Sanayi Odası'nın Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda, muhasebe belgeleri ve bütçe izleme raporu gibi önemli konular görüşüldü.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanması ile başladı. Meclis toplantısı muhasebeyle ilgili belgelerin onaya sunulması, bütçe izleme raporu, gelir gider hesaplarının sunulması, Eskişehir Sanayi Odası faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi, ekonomik konuların görüşülmesi, öneri ve dileklerin sunulması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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