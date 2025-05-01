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Eskişehir Sanayi Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Eskişehir Sanayi Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
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Eskişehir Sanayi Odası, Nisan ayı olağan meclis toplantısında çeşitli ekonomik konuları ve faaliyet raporlarını görüştü.

Eskişehir Sanayi Odası, Nisan ayı meclis toplantısında faaliyetlerini ve ekonomik konuları görüştü.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında düzenlenen toplantı, önceki toplantıya ait karar özetlerinin okunması ve onaylanmasıyla başladı. Toplantıda, muhasebe belgelerinin onaya sunulması, bütçe izleme raporu, gelir-gider hesaplarının değerlendirilmesi ve ESO'nun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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