Eskişehir Sanayi Odası'ndan İleri Düzey Excel Eğitimi
ESO Akademi, oda üyeleri için İleri Düzey Excel Eğitimi düzenleyerek dijital becerileri geliştirmeyi hedefliyor. Eğitimde katılımcılara gelişmiş formüller, veri analizi ve pivot tablolar gibi konular öğretildi.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Akademi tarafından, oda üyelerinin dijital becerilerini geliştirmek amacıyla 'İleri Düzey Excel Eğitimi' düzenlendi.
Eğitimde katılımcılara; gelişmiş formüller, veri analizi, tablo ve grafik oluşturma, koşullu biçimlendirme, pivot tablolar ve makro kullanımı aktarıldı. Excel'in ileri seviye özellikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bahse konu eğitim, katılımcıların yoğun ilgisi ve aktif katılımıyla tamamlandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel