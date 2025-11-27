Haberler

Eskişehir Sanayi Odası'ndan Ekonomi Değerlendirmesi

Eskişehir Sanayi Odası'ndan Ekonomi Değerlendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Sanayi Odası, Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda bütçe raporları ve ekonomik durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda geçmiş kararlar okundu ve oda faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda değerlendirmede bulunuldu.

Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanması ile başladı. Ardından muhasebeyle ilgili belgeler, bütçe izleme raporu ve gelir gider hesapları sunuldu. Oda faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi, ekonomik konuların görüşülmesi, öneri ve dileklerin paylaşılması ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
ABD düğmeye bastı! Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvuruları askıya alındı

Saldırganın uyruğu belli oldu, Trump cezayı tüm ülkeye kesti
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Şok skor! Guardiola dün gece kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.