Eskişehir Sanayi Odası'ndan Ekonomi Değerlendirmesi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda değerlendirmede bulunuldu.

Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanması ile başladı. Ardından muhasebeyle ilgili belgeler, bütçe izleme raporu ve gelir gider hesapları sunuldu. Oda faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi, ekonomik konuların görüşülmesi, öneri ve dileklerin paylaşılması ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR