Eskişehir Sanayi Odası Başkanı 6 Şubat Depremlerini Anma Mesajı Yayınladı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 6 Şubat depremlerinin 1'ini yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Kesikbaş, mesajında, "Yüreğimizde acısını, üzüntüsünü bir ömür taşıyacağımız ve asla unutmayacağımız 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketinde, 11 il ve 14 milyon insanımız etkilendi ve 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Yaşadığımız yıkıcı depremler, ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeği olan deprem felaketine karşı daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Ancak bir araya geldiğimizde neleri başaracağımızı da bizlere gösterdi. Odamız, üyelerimiz ve başta Valiliğimiz olmak üzere kurumlarımızla oluşturduğumuz iletişim sayesinde günün ilk ışıklarıyla bölgeye yardımların ulaştırılması için hep birlikte harekete geçtik. Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ülkemizin en büyük yardım çalışmalarına destek verirken, deprem bölgesinden gelen konuklarımızı da unutmadık. Birçok ihtiyacın karşılandığı Umut Marketi devreye aldık. Günlerce hizmet veren Umut Market, bölgeden gelen kardeşlerimize bir nebzede olsa umut oldu. Bu vesileyle 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve derin bir hüzünle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR