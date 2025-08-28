Eskişehir Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Eskişehir Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, ESO Hizmet Binası'nda yapıldı. Toplantıda geçmiş toplantı kararları onaylandı ve ekonomik konular görüşüldü.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda birçok konu ile ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında yapılan toplantı, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanması ile başladı. Muhasebeyle ilgili belgeler, bütçe izleme raporu ile gelir-gider hesaplarının sunulduğu toplantıda oda faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ekonomik konuların görüşüldüğü toplantı, öneri ve dileklerin sunulması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Korkutan salgın yeniden ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.