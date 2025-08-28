Eskişehir Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda birçok konu ile ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında yapılan toplantı, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanması ile başladı. Muhasebeyle ilgili belgeler, bütçe izleme raporu ile gelir-gider hesaplarının sunulduğu toplantıda oda faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ekonomik konuların görüşüldüğü toplantı, öneri ve dileklerin sunulması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR