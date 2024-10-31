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Eskişehir Sanayi Odası 56. Yılını Kutladı

Eskişehir Sanayi Odası 56. Yılını Kutladı
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Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 56. kuruluş yıl dönümünde, Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayicilerin gelişimi için sürdürülen çabaları ve geleceğe olan inançlarını dile getirdi. Oda, sanayicilerin sorunlarını çözüm önerileri ile kamuoyuna taşırken, Eskişehir'in ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 56'ncı kuruluş yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ilk kuruluştaki heyecanla ve topluma dönük bir sanayi odası bilinciyle mesai harcadıklarının altını çizdi.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yaptığı açıklamada ESO'nun ilk günden bu yana sanayicilerin gelişimi için gösterdiği çabayı vurgulayarak cumhuriyetin 101'inci yılında sanayinin geleceğine olan inançlarının artarak devam ettiğini ifade etti. Eskişehir'in sanayileşme tarihinde önemli bir mihenk taşı olan ESO'nun 1 Kasım 1968 tarihinde bağımsız bir oda olarak faaliyete geçmesinin, ildeki sanayileşme sürecine hız kazandırdığını belirten Kesikbaş, "Oda, sanayicilerin sorunlarını kamuoyuna taşırken, çözüm önerileri sunarak her zaman bölgenin ve ülkenin kalkınmasında öncü bir rol üstlenmiştir. ESO, sanayileşmenin ülkemiz için hayati öneme sahip olduğunun bilincindedir ve kalkınmanın anahtarı olarak bunu görmektedir" dedi.

"Eskişehir'in ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdürüyoruz"

Toplum yararına ve topluma dönük bir kurum olma hedefiyle birçok projeye imza atıldığına değinen ESO Başkanı Kesikbaş, "Üretimden uluslararasılaşmaya, mesleki eğitimden dijitalleşmeye kadar pek çok alanda aktif projeler geliştirmekteyiz. Ayrıca, sanayicilerimizin ihtiyaçlarını çözüm önerileri ile ilgili makamlara ileterek Eskişehir'in ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Vizyonumuz, üyelerimizin ve çalışanlarımızın taleplerine yönelik etkili çözümler geliştirmek ve Eskişehir'i her zaman bir adım önde tutmaktır" diye konuştu.

"Büyük emekleri olan sanayicilere de canı gönülden teşekkür etmek gerekmekte"

ESO'nun başarısının arkasında yatan emekleri takdirle anmak gerektiğini ifade eden Kesikbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak zorundayız. Ayrıca ESO'nun bu günlere ulaşmasında büyük emekleri olan sanayicilere de canı gönülden teşekkür etmek gerekmekte. ESO'da emeği geçen merhum ve hayattaki başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve şehrimizi marka şehir haline getiren sanayicilerimize, kıymetli çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımı sunarım." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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