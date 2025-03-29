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Eskişehir Otogarında Bayram Hareketliliği

Eskişehir Otogarında Bayram Hareketliliği
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Ramazan Bayramı öncesi Eskişehir Otogarında büyük bir seyahat hareketliliği yaşandı. Bilet alımlarında artış gözlenirken, otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek artan yolcu talebine yanıt verdi. Bayramda bilet fiyatının artması, birçok yolcuyu zor durumda bıraktı.

Eskişehir Otogarında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle büyük bir hareketlilik yaşandı.

Otogar içindeki peronlar dolarken, seyahat öncesi bilet alımlarında artış gözlendi. Otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek bayram öncesi yoğunluğa çözüm üretti. Otobüs firması yetkilileri, yolcuların mağduriyet yaşamaması için biletlerini önceden almaları gerektiğini vurguladı. Otobüs firmaları, artan yolcu talebine karşılık verebilmek için ek seferler düzenlerken, birçok seferin günler öncesinden dolduğu öğrenildi. Bayram öncesi bilet fiyatlarındaki artış özellikle öğrencileri zor durumda bıraktı.

"Biletler satışa çıktığı an tükendi"

Otobüs firması yetkilileri biletler hakkında, "27 Mart'tan itibaren tüm şehirlere yönelik büyük bir talep var. Vatandaşlar biletlerin satışa sunulmasını günler öncesinden takip ediyordu ve çoğu bilet, satışa çıktığı an tükendi. Şu anda ek seferler düzenlendi. Ancak bayram öncesi bilet fiyatlarının artması, özellikle öğrenciler için zorlayıcı oluyor. Vatandaşlar fiyat artışlarına tepki gösterse de, memleketlerine gitmek zorunda oldukları için bilet almak durumunda kalıyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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