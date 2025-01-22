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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden Yangın Faciası İçin Taziye Mesajı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden Yangın Faciası İçin Taziye Mesajı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden taziye mesajı yayımlandı. Müdürlüğün yetkilileri, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında vefat eden vatandaşlar için taziye mesajı paylaşıldı.

Önceki gece Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralı olarak kurtulmuştu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için bir taziye mesajı yayınlandı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında paylaşılan taziye mesajında Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığiı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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