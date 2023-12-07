Eskişehir Odunpazarı'nda Çöp Eve Geçit Yok

Odunpazarı Belediyesi vatandaştan gelen istek ve şikâyetleri değerlendirmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte vatandaştan gelen çöp ev şikâyeti üzerine harekete geçti.

Odunpazarı Belediyesi vatandaştan gelen istek ve şikayetleri değerlendirmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte vatandaştan gelen çöp ev şikayeti üzerine harekete geçti.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi Şehit Mustafa Ay Sokak'ta anne ve oğlunun ikamet ettiği çöp evi temizledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı.

"ODUNPAZARI'NDA ÇÖP EVLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Evin içerisinde ve bahçedeki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, uzun uğraşın ardından çöp evden 45 ton çöp çıkardı. Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Yetkililer, bu tür ihbarları Odunpazarı Belediyesi Halk Masasına iletebileceklerini ifade etti.